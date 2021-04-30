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пятница, 30 апреля 2021 11:03

Пара поженилась в костюмах защиты

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Пара поженилась в костюмах защиты
Свадьба в костюмах защиты / Jam Press

Индийская пара поженилась в костюмах защиты с ног до головы после того, как у жениха обнаружили коронавирус.

Полиция прибыла к месту проведения церемонии, узнав о положительном результате теста у молодого, и хотела остановить церемонию. Но когда увидела принятые меры, позволила продолжить обряд. Об этом пишет Daily Star.

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Видео со свадьбы показывает, как молодожены ходят вокруг небольшого огня посреди комнаты, увешаные гирляндами. Ритуал известен как Саат Пхере. Во время него пара несколько раз обходит маленький "священный" огонь и молится о счастливом будущем. На церемонии трое гостей, также одетых в защиту с ног до головы.

Индия переживает самую серьезную вспышку Covid-19 в мире. Количество новых ежедневных случаев заражения возрастает в течение 10 дней подряд, достигая более 350 тыс. в день. Страна с населением 1,36 млрд людей изо всех сил пытается справиться с нехваткой больничных коек, лекарств и кислорода. Вирус теперь распространился из крупных городов в мелкие, что еще больше повлияло на истощенную систему здравоохранения страны.

В среду в Индии зафиксировали самый смертоносный день пандемии, когда погибло 3293 человека, а общее количество погибших достигло более 201 тыс. некоторые эксперты считают, что официальные подсчеты Индии сильно занижены.

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