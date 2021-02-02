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вторник, 02 февраля 2021 15:47

Пара миллионеров хитростями получила вакцину, предназначенную для индейцев

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Пара миллионеров хитростями получила вакцину, предназначенную для индейцев
Пара Бейкеров / Facebook Ekaterina Baker

Бывшего главу канадской компании-казино и его жену-актрису оштрафовали после того, как они прилетели в отдаленный район Канады и получили вакцину от коронавируса, предназначенную для уязвимых коренных жителей.

Родни и Екатерина Бейкеры на чартерном самолете прилетели в Бивер-Крик, где живет 100 коренных индейцев и где мобильная группа вводила жителям вакцину Moderna. Среди тех, кому была назначена вакцина, были коренные пожилые люди. Об этом пишет The Guardian.

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В мобильной клинике сказали, что работают в местном мотеле. Но после того, как пара попросила подвезти их в аэропорт, а в отеле сказали, что пара не работники, то медики с мобильной клиники вызвали полицию. Паре, что получила вакцину для коренных народов, грозит тюремное заключение.

Обоим предъявлено обвинение, что предусматривает штраф в размере $392 каждому плюс дополнительный сбор в размере $59 каждому, и, возможно, полгода тюрьмы. В сумме пара должна заплатить около $900 штрафов.

До ухода в отставку в воскресенье Родни Бейкер был главой Great Canadian Gaming Corporation, которая управляет ипподромом и казино по стране. Его годовая зарплата 2019-го составила $8,3 млн.

В продаже вакцина от коронавируса в Украине может появиться не раньше лета 2021 года. Однако Минздрав не регулирует этот вопрос, сказал глава ведомства Максим Степанов.

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Дата
02
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