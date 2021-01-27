Пара лесбиянок родила уникальную пятерню девочек

Пятерня младенцев-девочек / CATERS NEWS

Лесбийская пара в США, которая хотела еще одного ребенка, была шокирована, узнав, что ожидает пятерню девушек. Дети родились преждевременно, но все здоровы.

Родители — Хизер Лэнгли, 39 лет, и Присцилла Родригес, 35 лет — родили здоровых девушек методом кесаревого сечения, когда Хизер была на 28-й неделе беременности. Об этом пишет Mirror.

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Рождения Хедли, Рейганы, Зарии, Зайлы и Джоселин было настолько редким, что это второй случай рождения пятерни, зарегистрированный в США.

У пары из Техаса, США, которые вместе 9 лет, на момент рождения пятерни уже есть 3-летняя дочь Сойер. Хизер говорит, что она была на 6-й неделе беременности, когда узнала, что у них будет пятерня.

"После первоначального шока, поняла, насколько особенными и уникальными будут наши дети. Такое ощущение, что выиграли в лотерею. Всегда хотела детей, и не была уверена, что это когда-нибудь случится со мной. Сначала Присцилла не хотела детей, но когда у нас родилась первая дочь, мы знали, что хотим попробовать еще", - говорит Хизер.

Пара использовала метод IUI лечения бесплодия. Внутриматочная инсеминация — один из методов, который заключается в переносе спермы в матку для того, чтобы произошло зачатие.