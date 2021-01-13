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среда, 13 января 2021 21:22

Папа Римский вакцинировался от коронавируса

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Папа Римский вакцинировался от коронавируса
Папа Франциск через три недели получит вторую дозу от Covid-19. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск вакцинувавася от коронавируса.

Вакцинации провели дозой Pfizer. Об этом сообщает LA NACION.

"Папа сегодня получил вакцину от коронавируса в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI", - говорится в сообщении.

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84-летний Понтифик был одним из первых, кому сделали прививку после прибытия первых доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

Франциск получил первую дозу вакцины. Вторую дозу он получит через три недели.

Личный врач папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорсо скончался в больнице от осложнений коронавирусной инфекции.Ранише у него диагностировали онкологическое заболевание, а впоследствии он заразился Covid-19.

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