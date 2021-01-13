Папа Римский вакцинировался от коронавируса

Папа Римский Франциск вакцинувавася от коронавируса.
Вакцинации провели дозой Pfizer. Об этом сообщает LA NACION.
"Папа сегодня получил вакцину от коронавируса в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI", - говорится в сообщении.
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84-летний Понтифик был одним из первых, кому сделали прививку после прибытия первых доз вакцины от Pfizer и BioNTech.
Франциск получил первую дозу вакцины. Вторую дозу он получит через три недели.
Личный врач папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорсо скончался в больнице от осложнений коронавирусной инфекции.Ранише у него диагностировали онкологическое заболевание, а впоследствии он заразился Covid-19.
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