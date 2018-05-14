Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму

Папа Римский Франциск продал на аукционе Sotheby's в Монако свой суперкар Lamborghini Huracan RWD Coupe.

Авто ему подарила компания Lamborghini 15 ноября 2017-го, сообщает Motor1.

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Франциск поставил на автомобиле свой автограф. Все заработанные средства передали благотворительным организациям.

Папа Римский Франциск сравнил распространения фейковых новостей с тем, как Дьявол обманул Еву. В документе "Истина освободит вас - фейковые новости и журналистика за мир" понтифик осудил достижения политических целей через фейковые новости. Призвал бороться против "зла" ложной информации.