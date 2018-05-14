 
Ексклюзивы
1/5
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
Просмотров: 810
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 162
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 4518
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1215
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1989
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 42696
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1359
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 963
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2655
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 2026
Фото
Все фото
4
10
4
7
11
Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму
Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Грибник нашел в лесу двуглавого оленя
Грибник нашел в лесу двуглавого оленя
Танцовщица без обеих ног стала звездой
Танцовщица без обеих ног стала звездой
Видео
Все видео
Садовник разогнал сарай до рекордной скорости
Садовник разогнал сарай до рекордной скорости
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12924
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3105
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8631
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6975
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2214
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
1 Просмотров: 1053
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 18:31

Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму
4

  Комментировать

Деньги за Lamborghini передали на благотворительность
Фото: Motor1
Деньги за Lamborghini передали на благотворительность
Деньги за Lamborghini передали на благотворительность
Деньги за Lamborghini передали на благотворительность

Папа Римский Франциск продал на аукционе Sotheby's в Монако свой суперкар Lamborghini Huracan RWD Coupe.

Авто ему подарила компания Lamborghini 15 ноября 2017-го, сообщает Motor1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский призвал бороться с коррупцией

Франциск поставил на автомобиле свой автограф. Все заработанные средства передали благотворительным организациям.

Папа Римский Франциск сравнил распространения фейковых новостей с тем, как Дьявол обманул Еву. В документе "Истина освободит вас - фейковые новости и журналистика за мир" понтифик осудил достижения политических целей через фейковые новости. Призвал бороться против "зла" ложной информации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Папа Римский: змей обольстил Еву "фейком"
Папа Римский: змей обольстил Еву "фейком" Просмотров: 45
Папа Римский призвал бороться с коррупцией
Папа Римский призвал бороться с коррупцией Просмотров: 54
Сейчас вы читаете новость «Папа Римский продал суперкар Lamborghini за невероятную сумму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 2 Просмотров: 150061
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 108150
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 42705
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 27254
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 3 Просмотров: 24910
Мир
Начнут поставлять крупнейший в мире самолет-амфибию
Начнут поставлять крупнейший в мире самолет-амфибию Просмотров: 198
Женщина расстреляла грабителя рядом со школой
Женщина расстреляла грабителя рядом со школой Просмотров: 513
Россия и США взяли паузу в украинском вопросе
Россия и США взяли паузу в украинском вопросе Просмотров: 900
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
Десятки расстреляных снайперами, тысячи раненых, призывы к джихаду - США открыли посольство в Иерусалиме
10
 Просмотров: 1908
Украинские баритоны покорили королевский конкурс в Бельгии
Украинские баритоны покорили королевский конкурс в Бельгии Просмотров: 288
Больше всего комментируют
25
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
Голосов: 511
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua