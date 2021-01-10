Папа Римский осудил нападение на Капитолий

Папа Римский Франциск заявил, что люди, которые выступают против демократии, должны быть осуждены. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск считает, что нельзя осуждать людей, которые выступают против демократии.

Так он высказался комментируя нападение на Капитолий. Об этом сообщает Reuters.

"Люди, которые выступают против демократии, должны быть осуждены, кем бы они ни были, и следует извлечь уроки из нападения на этой неделе на Капитолий США сторонников президента Дональда Трампа", - сказал он.

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Папа Франциск добавил, что насилие может вспыхнуть где угодно и важно учиться на ошибках истории.

"Да, нужно осудить это движение, независимо от того, кто в нем участвует", - отметил он.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.