Папа Франциск может отречься Святого Престола: назвали причину

Папа Римский имеет проблемы со здоровьем. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск может добровольно уйти из Святого Престола.

Причиной являются проблемы со здоровьем. Об этом сообщает портал Affari Italiani.

Неудовлетворительное состояние здоровья у Римского Понтифика наблюдается после недавней сложной операции на кишечнике, которую Франциск перенес 4 июля.

Папа уже выразил намерение уйти из Святого Престола.

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В 2022 году нынешнему Папе Римскому исполнится 85 лет. Именно в таком возрасте престола Римского понтификата отрекся предшественник Франциска - Папа Бенедикт ХVI. Он стал первым в истории Папой, который совершил такой шаг.

Папа Римский Франциск признал "героическую добродетель" французского политика Робера Шумана, которого считают одним из отцов-основателей ЕС. Такой статус является предпосылкой для получения в римско-католической церкви статуса блаженного.