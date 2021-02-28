Папа Франциск до конца жизни будет оставаться в Ватикане

Папа Франциск / Wikipedia

Папа Франциск рассчитывает умереть в Риме, оставаясь Понтификом, и не вернется, чтобы провести последние дни в родной Аргентине.

Об этом говорится в новой книге "Здоровье пап". Об этом пишет The Guardian.

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В интервью, которое Франциск дал аргентинскому журналисту и врачу Нельсону Кастро в Ватикане в феврале 2019-го, Понтифик сказал, что думает о смерти, но не боится ее.

"Я буду папой, действующим или почетным, но останусь в Риме. Не вернусь в Аргентину", - ответил 84-летний Франциск на вопрос, как видит свои последние дни.

В последние месяцы Франциску пришлось отменить некоторые мероприятия из-за болей в седалищного нерва. Однако о других серьезные недуги не известно. Франциск, бывший архиепископ Буэнос-Айреса, говорит, что не скучает по родным Аргентиной.

"Нет, не скучаю за Аргентиной. Я прожил там 76 лет. Меня беспокоят скорее ее проблемы", - сказал Папа, намекнув на экономический кризис в родной стране

Папа вакцинировался вакциной Pfizer против Covid-19 в январе. В силу своего возраста лидер 1,3 млрд католиков в мире имел высокий риск заболеть коронавируса. В 1957-м, в возрасте 21 года, он страдал от острого плеврита, и ему удалили часть правого легкого.

Между тем, 28 февраля исполняется 8 лет, как добровольно отрекся папства предшественник Франциска Бенедикт XVI.





