Пандемия обостряет неравенство в мире - Oxfam

Неравенство в мире через коронакризис растет. Фото: pixabay

Бедное население планеты из-за пандемии будет восстанавливаться гораздо дольше, чем богатое.

Пандемия также неодинаково сказывается на представителях различных этнических групп и статей, сообщили в докладе неправительственной организации Oxfam, передает Deutsche welle.

"В частности в некоторых странах представители этнических меньшинств чаще умирают от коронавируса, а наибольший удар получили те отрасли экономики, где чрезмерно представлены женщины", - отметили в докладе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каком возрасте наибольшие шансы заразиться коронавирусом

Также вызывает беспокойство, что с бедностью других, деньги богатых восстанавливаются.

"Тысяча самых богатых людей на планете восстановили свое состояние после убытков от коронавируса в течении всего 9 месяцев, но бедному населению мира на это придется потратить, возможно, более десятилетия", - отмечают эксперты организации.

Последствия пандемии Covid-19 могут вызвать сильный экономический спад в мире за последние 80 лет. Причиной такой ситуации стали неравенство и несправедливый строй общества, какие уже были", что только обнаружила пандемия.