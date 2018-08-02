Овце под хвост - танцевальный фестиваль отменили из-за животных

Фекалии овец могут стать причиной заражения, говорят организаторы фестиваля

Танцевальный фестиваль Another World на ферме "Вашингтон пул" в британском Бристоле отменили из-за фекалий овец.

Организаторы успели продать около 2,5 тыс. билетов стоимостью до $ 1,3 тыс. Деньги возвращать не будут, сообщает Mirror.

На поле, где планировали проводить фестиваль, попали овцы. Наличие животных и их экскрементов представляет опасность. Это может быть источником заражения для посетителей, говорят организаторы. Плату за билеты не будут возвращать. Они будут действительны в следующем году, говорят. Место фестиваля переносят уже в третий раз.

На "Вашингтон пул" утверждают, что на поле не должно быть овец. Животные могли попасть туда случайно. Фермеры готовы предоставить другие поля, где точно нет следов животных. Или нанять рабочих, чтобы ты убрали фекалии.

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"Пытался несколько раз связаться с организаторами по телефону или электронке, но безрезультатно. Главная причина, видимо, в том, что диджеи отказываются приезжать, а не в фекалиях", - говорит владелец фермы Колин Агиус.

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