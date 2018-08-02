"Корчит и болит": как в Крыму скучают по "Казантипу"

Автор: twitter.com/KrimRt В Twitter выражают тоску за крымским "Казантипом"

Жители анексированого Крыма выразили тоску по музыкальному фестивалю "КаZантип". Он проходил в поселке Поповка ежегодно до вторжения России.

В соцсети выкладывают фотографии прошлогодних приключений и отдыха на фестивале.

"Корчит, болит, но не пришьешь уже", - написала в Twitter автор аккаунта "RoksolanaToday & Крым".

"Поповка, Казантип. Фантомные боли. Вымирающий, немногочисленный народ республики бывшего Счастье праздновал Новый год, который наступал там раньше - 31 июля", - подписала давние фото пользовательница соцсети.

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Фото: twitter.com/KrimRt

Фестиваль электронной музыки "Казантип" на территории Крыма запретили в 2016-м. Мероприятие назвали "наркофестивалем" и таковым, который противоречит требованиям федерального законодательства.