Отрезали голову и крест: вандалы осквернили памятник Владимиру Великому

В Канаде вандалы отрезали голову и крест с памятника князю Владимиру. Фото: СВС

В канадском городе Виннипег неизвестные отрезали голову и крест на памятнике киевскому князю Владимиру Великому.

Монумент находится возле собора Святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает канал СВС.

По словам священника Майкла Буячка, инцидент произошел ночью. Люди, живущие неподалеку собора, слышали характерный для металла скрежет. Другие свидетели рассказали, что вечером у памятника разгуливала группа подростков.

Прихожане собора заявили, что инцидент - горе для украинского общества и невосполнимая потеря. Монумент создал скульптор Лео Мол за деньги украинской общины Виннипега. 1984 года памятник освятил Папа Римский Иоанн Павел II.

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Правоохранители начали расследовать инцидент.

В оккупированном Крыму в селе Мамашай в ночь на 9 мая, неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар. На этом месте он стоял с 60-х.