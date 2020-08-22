Отравленного Навального перевезли в Германию

Алексей Навальный / Getty

Российского оппозиционера Алексея Навального в субботу, 22 августа, доставили специальным самолетом в берлинскую клинику "Шарите". Он дальше в коме, состояние стабильно тяжелое. Соратники подозревают, что власти РФ хотели скрыть следы отравления, поэтому двое суток казали российским врачам не позволять вывозить больного на лечение в Германию.

Российские врачи за день диаметрально изменили мнение

Российские врачи решили, что Навальному можно лечиться в ФРГ вечером в пятницу. Еще утром того же дня заявляли, что это невозможно. Они утверждали, что версия соратников Навального об отравлении не имеет подтверждений. Пишет о событии ВВС.

Основной диагноз омских врачей - нарушения в оппозиционера обмена веществ из-за резкого снижения сахара в крови. Такое заявил главный врач скорой помощи №1 в Омске Александр Мураховский. Консилиум проводился с участием московских медиков.

Оппозиционеру внезапно и резко стало плохо в самолете, на котором возвращался в четверг, 20 августа, из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила об отравлении после того, как Навальный попил чаю в кафе томского аэропорта перед посадкой. С тех пор он в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российские медики никакой яда в организме оппозиционера не обнаружили. Только следы химии - например, пластикового стаканчика, из которого пил чай.

Ярмыш заявила, что запрет на перевозку означает прямую угрозу жизни, покушение. Врачи изменили решение на диаметрально противоположное после того, как в четверг к Путину позвонил и поинтересовался здоровьем Навального глава Европейского совета Шарль Мишель, - пишет Reuters. Президент России ответил, что оппозиционер "заболел" и "его лечат лучшие российские врачи". В пятницу к Путину с требованием разрешить перевезти мужа в Германию обратилась жена оппозиционера - Юлия Стремительная. Юля предположила, что врачи тянули время, чтобы из организма человека вышли остатки яда.

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Кто такой Навальный?

Алексей Навальный, 44 года, - один из главных российских оппозиционеров, юрист, блогер, борец против коррупции. Имеет два образования – юридическое и финансовое.

Активную общественную деятельность начал в 2004-м. Писал блоги о коррупции в российских государственных предприятиях, среди высших чиновников, судей, прокуроров, их богатство, которое не соответствуют зарплате. В 2011-м назвал правящую партию "Единая Россия" - "мошенниками и ворами". Характеристика стала крылатой. Через несколько месяцев против него открыли дело, которое западные СМИ назвали "местью". После сфальсифицированных парламентских выборов 2011-го в России выступал на акциях протеста. Отсидел 15 суток за решеткой.

В 2013-м на выборах мэра Москвы был кандидатом от партии "РПР - Парнас". Получил 27% голосов, уступив Сергею Собянину с его 51,37%.

В 2014-м партия "Народный Альянс" во главе с Навальным поддержала Майдан и осудила силовое подавление протестов в Киеве. Заявлял, что членство Украины в ЕС не противоречит интересам России, которая тоже должна двигаться к тем же ценностям. Не поддержал аннексию Крыма.

Призвал западные страны ввести дополнительные санкции против "внутреннего круга Путина". В частности, заморозить финансовые активы и конфисковать собственность российских олигархов. Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил список лиц для санкций со стороны ЕС. В октябре 2014-го заявил, что хотя Крым аннексирован с грубыми нарушениями международного права, пока он - часть России и в ближайшем будущем в состав Украины не вернется.

30 декабря 2014-го Навального приговорили к 3,5 года тюрьмы условно и штрафу 4,4 млн. руб. (1,5млн. грн. по тогдашнему курсу. - Gazeta.ua). Вопреки домашнему аресту посетил митинг в свою поддержку. Госдеп США назвал приговор "подавлением и наказанием политического активизма", а в ЕС "политически мотивированным".

В 2017-м Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал фильм о резиденции премьера России Дмитрия Медведева "Он вам не Димон". Там говорилось, что на связанные с Медведевым фонды перевели более 70 млрд. руб. (в пересчете 33,5 млрд. грн. по курсу того времени. - Gazeta.ua). В Youtube фильм посмотрели почти 36 млн. раз. В России прошли акции протеста. Задержали более 1200 участников. Самого Навального посадили на 15 суток.

Тогда же его дважды облили зеленкой. Во время второго нападения в зеленку домешали едкое вещество и оппозиционер чуть не потерял зрение. 3 мая ЦИК России заявила, что Навальный не может баллотироваться на президентских выборах 2018-го из-за непогашенной судимости.

Отец Навального - украинец из села Залесье Киевской области. Сам оппозиционер заявлял: "Я наполовину украинец. У меня большинство родственников в Украине... Пока ЧАЭС не взорвалась, просто все родственники жили в тех краях, каждое лето проводил там. Пожалуй, я больше украинец по своим корням и генетике".

В то же время Навальный выступает за геополитический союз России, Украины и Беларуси, в котором Москва должна играть ведущую роль. В 2017-м признал, что на Донбассе воюют российские войска и пообещал вывести, если станет президентом. Также обещал в случае победы на президентских выборах выполнить российскую часть Минских соглашений и передать Украине контроль над границей. В 2018-м призвал российские власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Кого травили при правлении Путина?

Польский телеканал TVN24 собрал историю, кого травили в России и за ее пределами за 20 лет правления Путина.

Экс-полковника ГРУ, разведчика, британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь Юлю отравили в марте 2018-го в Солсбери. Обеих нашли без сознания на скамейке возле торгового центра. В критическом состоянии доставили в больницу. Скотланд-Ярд обнаружил, что использовали "новичок", который есть только в России. Яд российские разведчики нанесли на входную ручку дома Скрипалей. Лондон обвинил Москву в покушении на своих граждан. Кремль обвинения отверг. Скрипаль с дочерью вылечились. Их новое место жительства - неизвестно.

В сентябре 2018-го в больницу в тяжелом состоянии попал издатель интернет-СМИ "Медиазона", муж Надежды Толоконниковой из группы Pussy Riot, Петр Верзилов. Перед этим он с Pussy Riot провел акцию против нарушения прав человека в России на московском стадионе. На матче были президенты России и Франции, которые все видели. Сначала журналист потерял зрение, затем речь, затем его парализовало. Врачи сказали, что принял психотропные средства. Верзилова специальным самолетом отправили на лечение в Берлин. После реабилитации полностью выздоровел.

В феврале 2017-го в московскую больницу попал оппозиционер Владимир Кара-Мурза младший. Ему стало вдруг плохо за несколько часов до полета в США. Заявил, что отравление перед вылетом - тактика организаторов покушения, потому что во время полета сложно оказать медицинскую помощь. Это было второе отравление Кара-Мурзы. Первое произошло через три месяца после убийства оппозиционера Бориса Немцова 2015-ом. Кара-Мурза с ним сотрудничал. Долго восстанавливал здоровье. Теперь живет в США.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, почувствовал себя плохо после того, как попил чаю в одном из лондонских столов 1 ноября 2006-го со знакомым бывшим ФСБшником Андреем Луговым и неизвестным, который назвался "Владимиром". 23 ноября он в муках умер. Британцы обнаружили следы радиации, вызванной радиоактивным полонием-210. Лондон заподозрил в убийстве россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Москва не согласилась на их экстрадицию. Луговой стал депутатом Думы в 2011-м, а в 2015-м награжден орденом "За заслуги перед отечеством".

Покойной журналистке "Новой газеты" Анне Политковской 2 сентября 2004-го стало вдруг стало плохо после того, как попила чаю и взяла от стюардессы влажную салфетку в самолете "Аэрофлота". Тот летел из Москвы в Ростов. Журналистка должна была попасть в Беслан, в Северной Осетии, где 1-3 сентября чеченские террористы захватили школу с детьми. Политковскую госпитализировали в Ростове в тяжелом состоянии с "отравлением неизвестными токсинами". Анализы, взятые в больнице, уничтожили. В Политковской серьезно пострадала печень, почки и эндокринная система. Считала, что отравили ФСБ, чтобы не дать урегулировать ситуацию с террористами. Утверждала, что в России возобновила работу 12-ая лаборатория КГБ, которая производит яды. Лечилась в США. Занималась делами Чечни, писала о преступлениях российской армии во время Второй чеченской войны. Открыто критиковала Путина. Ее застрелили в октябре 2006 года, в день рождения Путина, в лифте дома в Москве, где жила.

После тяжелой и таинственной болезни 3 июля 2003-го умер заместитель главного редактора "Новой газеты" Юрий Щекочихин. Родственникам запретили брать образцы тела для независимого расследования. Тайно отправленный образец исследовали в Лондоне, где установили отравления радиоактивным таллием. Официальная причина - острая аллергическая реакция и общая интоксикация организма. Журналист занимался темами контрабанды ФСБ и обменом заложников во время Второй чеченской войны.