Отравление Навального: ФСБ может быть причастна еще к 3 резонансным убийствам - расследование

ФСБ причастны к смерти еще нескольких людей. Фото: rbc.ru

Сотрудники ФСБ, причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно замешаны в отравлении еще нескольких человек.

Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat и The Insider, которое провели вместе с Der Spiegel.

Изданиям удалось доказать причастность ФСБ к смерти журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова.

Журналиста и правозащитника Тимура Куашева нашли мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. Под подмышкой мужчины обнаружили следы от шприца, на лице и коленях были гематомы. Но официальной причиной смерти назвали коронарную недостаточность. Расследователи изданий связали ФСБ со смертью журналиста из-за передвижения агентов. 13 июля в Нальчик приехал Константин Кудрявцев, в окрестностях Нальчика в разные числа июля прибыли Иван Осипов, Денис Мачикин, и Роман Матюшин. У них были билеты в Москву на 30 и 31 июля, но поехали они на день позже. По маршруту, которым пользовался Куашев выключили все камеры наблюдения.

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Официальной причиной смерти Никиты Исаева назвали сердечный приступ, но еще до результатов экспертизы его тело кремировали. Расследователи не располагают информацией, почему убрали Исаева, который был "лояльным к политике Кремля". Но он мог работать на Службу внешней разведки и причиной его убийства могло стать "предательство российских спецслужб". В расследовании подчеркивается, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, нет.

В Дагестане 24 марта 2015 года активиста общественного движения "Единство" Руслана Магомедрагимова нашли мертвым в его машине. По официальной версии мужчина умер от удушения, хотя следов насилия не было обнаружено. Родственники умершего утверждали, что на его шее были 2 точки, похожие на следы от укола шприцем. Мужчина выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". ФСБ мог рассматривать это как враждебную организацию. Спецслужба агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи национальной автономии. За неделю до убийства Магомедрагимова в Дагестан прилетали Константин Кудрявцем и Иван Осипов.

Bellingcat, Der Spiegel и CNN провели собственное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и узнали имена 3 сотрудников ФСБ, которые преследовали его в Новосибирске и Томске.