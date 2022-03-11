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пятница, 11 марта 2022 12:52

"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну

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&quot;Отправляют на убой. Нет сил и денег&quot; - оккупант открыл глаза знакомому на войну
Военно-политическое руководство России отправляет своих граждан в Украину на верную смерть. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Российский военный, приехавший воевать против Украины, советует знакомому не двигаться сюда. В телефонном разговоре он подтверждает, что россиян отправили как пушечное мясо.

Запись обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Из разговора можно заключить, что вражеские войска деморализованы. У них нет сил и средств, чтобы найти позиции Вооруженных сил Украины.

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"Ну честно, не рвись сюда. На убой отправляют. Это не Сирия, них*я, бл*дь. Потому что здесь долбят каждый день. А мы их не можем найти, потому что нет сил и средств. Я тебе честно скажу - ни одного патрона не потратил. Потому что противника не видно. Куда ху**ить? Бестолку! Только позицию вскроешь", - сказал оккупант.

Также рассказал, что военные РФ две недели спят в лесу, а украинские защитники "гоняют их туда-сюда как щенков".

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

Украинские воины за 16 дней полномасштабной войны России против Украины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов. Это данные по состоянию на утро 11 марта. Они ориентировочные. Точный подсчет потерь врага невозможен из-за непрерывных боевых действий.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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