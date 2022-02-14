Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации

Джентилони подчеркнул, что не против обязательной вакцинации в принципе. Фото: pixabay.com

В Евросоюзе не видят причин правительствам вводить обязательную Covid-вакцинацию ввиду снижения остроты пандемии.

Общее снижение смертности и госпитализаций наблюдают во всем ЕС, заявил в понедельник еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет DW.

"Дискуссия об обязательной вакцинации против коронавируса была оправдана несколько месяцев назад. Но я не думаю, что сейчас время обсуждать обязательную вакцинацию. Мы находимся на пути к ослаблению ограничений, страна за страной", - сказал он.

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В то же время Джентилони подчеркнул, что не против обязательной вакцинации в принципе. Он упомянул о приказах по вакцинации против кори и добавил, что каждое правительство должно решать этот вопрос самостоятельно.

5 февраля в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации. Законопроект поддержали президент и канцлер страны. Некоторые же страны начали отменять Covid-паспорта. Литва с 5 февраля приостанавливает использование Covid-документов. Между тем правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.