Отождествлял Covid-вакцинацию с нацизмом: радиоведущий-скептик умер от коронавируса

Марк Бернье отрицал существование коронавируса. Позже он умер от Covid-19. Фото: twitter.com/MarcBernierShow

В США умер 65-летний радиоведущий Марк Бернье от последствий коронавируса, с которым боролся с 7 августа. Он отказывался вакцинироваться и критиковал препараты от Covid-19.

Он более 30 лет вел ток-шоу WNDB на консервативной радиостанции New Dayton Beach, пишет издание New York Post.

Бернье называл себя "антиваксом" - так говорят о противниках вакцинации от коронавируса. После того как в США разрешили прививать препаратом Pfizer, он резко отреагировал на это.

"Я не буду это колоть. Это шутка? ", - в эфире радиостанции от 19 декабря прокомментировал Бернье.

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В Twitter ведущий сравнил вакцинацию населения с действиями нацистской Германии.

В Танзании умер президент 61-летний Джон Магуфули. Причиной смерти мог стать коронавирус и его последствия. Магуфули отрицал наличие в стране Covid-19, призвал не носить маски и лечиться с помощью молитвы. Подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины.