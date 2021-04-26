Мост 516 Arouca / ponte516arouca.com

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост длиной 516 м.

Мост открыли недалеко от города Арока. Конструкция моста 516 Arouca находится на высоте 175 м над долиной реки Пайва. Об этом пишет Euro Weekly News.

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На строительство моста потребовалось более трех лет. Он должен стать новой туристической достопримечательностью Португалии. С него открывается прекрасный вид на ущелье Пайва, водопад Агиейрас и весь геопарк Арока, объявленный ЮНЕСКО зоной туристического интереса. Проход по мосту стоит €12 с человека. Также есть семейные пакеты - €40.

До сих пор подвесной мост Чарльза Куони в швейцарской долине Церматт был длинным пешеходный стеклянным мостом на планете. Его длина составила 494 м, а высота - 85 м в самой высокой точке.