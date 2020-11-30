Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами

Светлана ТИхановская хочет встретиться с Александром Лукашенко. Фото: mind.ua

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Беларуси.

Подробностями женщина поделилась в интервью "Радио Свобода".

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По словам Тихановской, оппозиция не отменяет своих требований о результатах прошедших выборов и проведения нового голосования.

Женщина допускает, что необходимо провести переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Мы бы хотели, чтобы такой диалог состоялся", - прокомментировала Тихановская.

Лидер оппозиции планирует посетить Украину. Она считает Крымский полуостров украинским по закону.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской.