Отец убил своих двух дочерей и их четверых детей

Отец в Пакистане подозревается в убийстве своих двух дочерей и их четверых детей, поджегши их дом, поскольку одна из женщин вышла замуж против его воли. Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в селе в районе Музаффаргарґ в центральном Пакистане. Отмечают, что Биби вышла замуж за Мехбуб Ахмада около 18 месяцев назад против воли ее отца.
"Инцидент - результат соперничества двух семей за любовную брак", - сказал официальный представитель полиции Абдул Маджид.
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Мужчина Биби Ахмад сообщил полиции, что он не был дома во время пожара и нашел дом горящим, когда он вернулся с работы рано утром.
Ахмад сказал, что его четырехмесячный сын погиб вместе с тремя детьми Май в возрасте двух, шести и 13 лет.
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина.
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