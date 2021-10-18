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понедельник, 18 октября 2021 06:00

Отец убил своих двух дочерей и их четверых детей

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Отец убил своих двух дочерей и их четверых детей
Одна из женщин вышла замуж против его воли. Фото: Pixabay

Отец в Пакистане подозревается в убийстве своих двух дочерей и их четверых детей, поджегши их дом, поскольку одна из женщин вышла замуж против его воли. Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в селе в районе Музаффаргарґ в центральном Пакистане. Отмечают, что Биби вышла замуж за Мехбуб Ахмада около 18 месяцев назад против воли ее отца.

"Инцидент - результат соперничества двух семей за любовную брак", - сказал официальный представитель полиции Абдул Маджид.

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Мужчина Биби Ахмад сообщил полиции, что он не был дома во время пожара и нашел дом горящим, когда он вернулся с работы рано утром.

Ахмад сказал, что его четырехмесячный сын погиб вместе с тремя детьми Май в возрасте двух, шести и 13 лет.

Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина.

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