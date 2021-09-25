Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина

Мужчина напал на людей с топором. Фото: Скриншот с видео

В одном из московских магазинов мужчина с топором напал на посетителей.

Два человека получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

Нападающий задержали, ему 48 лет. Причиной нападения стал конфликт из-за тележки.

По предварительным данным, подозреваемый - Дмитрий С., который называет себя Дианой.

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Во время нападения мужчина был одет в женскую одежду. Он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В российской Новосибирской области 57-летний мужчина зарезал экс-сожительницу и ее дочь. Это произошло во время очередной ссоры бывших сожителей.