Отец пермского стрелка воевал на Донбасе - СМИ

Тимур Бекмансуров расстрелял людей в Пермском государственном университете. Фото: ukrinform

Отец Тимура Бекмансурова, который расстрелял людей в Пермском госуниверситете, воевал на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований России.

Об этом сообщает российское издание Znak.

"Отец живет не с ними, а в Удмуртии. На жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской войны наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - говорится в сообщении.

По словам соседей, Тимур с детства видел оружие, учился стрелять на родительских стволах, которые до сих пор хранятся в квартире.

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"38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, дали ему родители. Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон на ее пристрелки", - говорят соседи.

О том, что Бекмансуров готовит массовое убийство, многие из его окружения начали подозревать еще в мае этого года.

"Он начал рассказывать, что может просто зайти в свою школу и всех там положить", - говорится в сообщении.

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылись от нападающего в аудиториях вуза. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей с турецкой ружья Huglu 12. В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.