Отец и сын установили рекорд на Ла-Манше

Паре удалось проделать путь на одном заряде аккумулятора / Fliteboard

Отец и сын из Великобритании первыми пересекли Ла-Манш без остановок на гироскутере, известном как ховерборд.

51-летний Роб Уайли и сын 19-летний Морган теперь владеют мировым рекордом, преодолев 32 км переправы за 1 ч. 44 мин. Об этом пишет Daily Star.

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Они совершили это на электрических досках на подводных крыльях, которые могут развивать скорость до 33 км/ч и парить на высоте до 1 м над водой. Им удалось проделать путь на одном заряде батареи, хотя у Роба оставалось 4% заряда, когда они достигли финишной черты в британском Фолкстоне.

"С тех пор, как впервые испытал катание на доске, меня зацепило. Я знал, что это будет следующее поколение водных видов спорта. Я был настолько впечатлен, что также вложился в компанию, чтобы присоединиться к истории Fliteboard и поддержать повышение осведомленности о продукте", - говорит Роб.

Роб и Морган отправились из Франции и вскоре после старта четыре или пять раз упали из-за того, что споткнулись о массы подводных водорослей и листвы, а также из-за погоды. Им также пришлось пройти мимо заброшенных рыболовных сетей. Их поддерживали две лодки с профессиональным экипажем спасателей из Великобритании.

Технология, используемая для питания Fliteboard, довольно новая и ее представили публике только два года назад.

"Пересечение пролива не только установило новый мировой рекорд, но и доказывает, насколько передовой является технология, что мы успешно преодолели маршрут на одном зарядке аккумулятора. 112 лет назад люди впервые перелетели Ла-Манш на самолете. Теперь мы то же самое сделали на самоходной доске для серфинга, работающей от электричества", - сказал Роб.

Перед попыткой нужно было потратить несколько недель на тренировки. Роб связался с Книгой рекордов Гиннеса, которая подтвердила, что создаст новый рекорд, если они докажут путешествие.

"Каждый раз, когда я падал, то думал - все, мы не доплывём, потому что доска снова расходует слишком много заряда батареи. Когда добрался до финиша, у меня оставалось 4% заряда. Мы должны были плыть как можно медленнее, чтобы сохранить заряд", - говорит Роб.

Первый электрический самолет Е-Fan 2.0, который авиастроительный концерн Airbus официально представил в рамках авиакосмического салона в Ле Бурже в июне 2015 года, успешно пересек Ла-Манш. Двухместный аппарат долетел из британского аэропорта в Лиде до Дюнкерка на севере Франции за 40 мин.