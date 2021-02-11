Отец и сын изнасиловали 12-летнюю, убили, а тело сожгли

Стрит-арт уличных художников в индийской столице Нью-Дели за безопасность женщин и против изнасилований / Getty Images

В Индии 12-летнюю девочку изнасиловали, убили и кремировали, пока родители были в заложниках в убийц.

Старшего офицера полиции Санджив Кумара Ранджана отстранили от должности после того, как аудиозапись раскрыл его помощь в сокрытии преступления. Запись стала вирусной в соцсетях. Об этом пишет Daily Star.

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Отец девушки сказал, что он, жена и дочь приехали в Индию из Непала и остановились в доме Сияр Саха и его сына Винай Саха, где останавливались последние 7 лет. Он утверждал, что нашел дочь в луже крови в их съемной комнате, когда была некоторое время сама, и срочно доставил в местный центр первичной медико-санитарной помощи, но врачи сказали, что ребенок умер. Подозревают, девочку изнасиловали и убили, когда осталась одна в комнате.

По возвращении в арендованный дом Сияр и другие члены семьи взяли в заложники его и жену, кремировали тело ребенка в ту же ночь. Он сказал, что потом они угрожали ужасными последствиями, если попытаются сообщить в полицию.

Непроверенная аудиозапись свидетельствует, что офицер местного отделения полиции якобы велел обвиняемым следить за тем, чтобы родители жертвы молчали, иначе это создаст проблемы. Его отстранили от должности за невыполнение служебных обязанностей и помощь обвиняемым в сокрытии преступления. Руководство полиции прослушало запись. Против полицейского начали расследование, потому что позволил обвиняемым избавиться от тела жертвы.

Арендованную комнату, где произошло преступление, а также место кремации исследуют следователи и судебно-медицинские эксперты. Оба обвиняемых в преступлении арестованы.