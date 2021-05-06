Отдых в Египте стоит отложить - в стране локдаун

В Египте усиливают карантин. Фото: pravda.com.ua

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусов в стране.

Ограничения вступят в силу с сегодняшнего вечера, 6 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая, пишет Reuters.

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За последние недели количество больных на коронавирус в Египте стремительно растет, и официальные лица предупредили о дальнейшем распространении инфекций, поскольку семьи встречаются во время Рамадана.

Из-за ухудшения Covid-ситуации Танзания с 4 мая изменила правила въезда для туристов. Обязательным стал отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 ч. до прибытия в страну.