От золотых шпилек до марихуаны: как в мире поощряют вакцинироваться

Вакцинация против коронавируса / Reuters

В некоторых странах власть поощряет населения привилегиями и подарками за вакцинацию. В других - наказывает в случае отказа.

В одном индийском городе жителям предлагают золотую булавку для носа или браслет за вакцинацию. В Китае вакцинированые получают 2 коробки яиц. Об этом пишет The Guardian.

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"Яйца не имеют значения. Власть все время говорит, что следует вакцинироваться, поэтому я здесь", - говорит South China Morning Post 60-летняя жительница Пекина. Жителям других частей города предложили купоны на покупки и продуктовые ваучеры. В других частях КНР людям давали куриные крылышки, муку, денежные призы и бесплатный вход в парки.

Как пишет Hindustan Times, в индийском городе Раджкот ювелиры объединились, чтобы раздать женщинам бесплатные золотые шпильки для носа за вакцинацию, а мужчинам - браслеты. Индийские розничные торговцы в других частях страны раздавали еду, скидки на ремонт авто, канцелярские товары, сладости и блюда из курицы. Один из муниципалитетов Дели предложил дополнительную налоговую скидку в 5%.

Россиянам предлагают за вакцинацию бесплатное мороженое. Израильтянам - банку "Кока-колы", алкогольного или безалкогольного пива, булку халу, пиццу, выпечку или мясное рагу, которое традиционно едят в субботу. 3 ресторана в Дубае предлагают 10% скидки на заказ за вакцинацию, пишет Fortune.

В США людям предлагали бесплатные пончики, марихуану, пиво, жетоны для игровых автоматов, ламинирование справок о вакцинации, попкорн и наличные, а также бесплатную видеоигру и доску для серфинга, пишет Forbes. Сеть Red Rooster предложила работникам премию $250 долларов и 2 дополнительных оплачиваемых выходных дня.

В других странах мира наказывают за отказ вакцинации. Власти Индонезии, как пишет Reuters, пугает тех, кто откажется от вакцины, штрафами и ограничениями социальных выплат.