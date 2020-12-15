От землетрясения погибли более 200 тыс. человек

Руины одного из монастырей, разрушенных во время землетрясения, в начале 1921-го / disasterhistory.org

16 декабря 1920-го, 100 лет назад, в китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение силой 8,6 баллов по шкале Рихтера. Это один из самых разрушительных природных катаклизмов в истории человечества. На площади более 65 тыс. кв км погибло около 200 тыс. человек. Еще 20 тыс., лишенных жилья, умерли в течение зимы.

В 20:06 по местному времени произошел первый толчок силой 7,8 балла по шкале Рихтера. За ним еще несколько толчков, продолжавшихся в течение 3-х мин.

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Эпицентр находился в горном районе в 1600 км к западу от Шанхая. Очевидцы сообщали о глухом гуле земли перед началом стихии. Сейсмические колебания ощущались на территории площадью в 4 млн кв км. Наиболее значительные разрушения были в провинциях центрального Китая.

Вызванный землетрясением оползень похоронил под собой деревню Суцзяхе. Около 30 тыс. человек погибли в уезде Гуюань. В городах Лунде и Хуейнин упали почти все здания. Пострадали, в частности, такие крупные города как Ланьчжоу, Тайюань, Сиань, Синин и Иньчуань.

По количеству жертв землетрясение в Ганьсу является одним из самых смертоносных в истории человечества.