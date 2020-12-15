От Трампа ушел его сторонник с Республиканской партии

Трамп потерял своего сторонника. Фото: REUTERS

Конгрессмен Пол Митчелл от штата Мичиган оставляет Республиканскую партию.

Он объяснил свое решение тем, что ее член, президент США Дональд Трамп отказывается признавать результаты выборов, пишет CNN.

Митчелл считает недопустимым, чтобы политические кандидаты относились к американской избирательной системе так, как будто США является страной третьего мира. А президент не должен нападать на Верховный суд США потому, что судьи не перешли на его сторону.

"Целью наших отцов-основателей было защитить Верховный суд от таких вопиющих политических соображений", - отметил он.

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Митчелл добавил, что во время президентских выборов возможно и были административные ошибки, но президент и его команда юристов не смогли предоставить существенных доказательств мошенничества, чтобы повлиять на результаты выборов.

Ранее министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке по собственному желанию. Он находился в очень напряженных отношениях с Трампом, поскольку выступал против использования войск для разгона протестов, вспыхнувших в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполесе.