От птичьего гриппа умер 11-летний - подробности

От птичьего гриппа умер 11-летний мальчик. Фото: lmotg.gov.ua

В Индии 11-летний парень стал первым человеком, который умер от птичьего гриппа. Из жизни подросток ушел из-за последствий болезни.

Об этом сообщила газета Times of India.

2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем. Врачи были уверены, что у пациента Covid-19. Ему сделали тесты, которые оказались отрицательными. Позже стало известно, что у него птичий грипп.

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Специалисты пытаются отследить, кто был в контакте с умершим. Всем медицинским работникам, работавшим с парнем посоветовали изолироваться и следить за изменениями в самочувствии.

За последние 15 лет Индия неоднократно страдала от вспышек птичьего гриппа. Однако вирус поражал только дикую и домашнюю птицу. Ранее смертей человека не было зафиксировано.

"Исследования показывают, что уровень смертности людей от птичьего гриппа достигает 60%", - говорится в газете.

В восточной китайской провинции Цзянсу впервые птичьим гриппом H10N3 заразился человек.