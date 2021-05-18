От последствий коронавируса умерло рекордное количество людей

Индия бьет все антирекорды по количеству больных коронавирусом. Фото: Reuters

В Индии 17 мая зафиксировали рекордное количество смертей от последствий заболевания коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние сутки обнаружили 4329 летальных случаев среди Covid-пациентов.

За сутки в Индии зафиксировали 263 533 больных лиц. Общее количество инфицированных составляет более 25,2 млн. От коронавируса умерли 278 тыс.

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Индия вместе с Бразилией входят в топ наиболее пострадавших стран за время пандемии.

Ранее в Индии зафиксировали у переболевших коронавирусом редкое заболевание мукормикоз, его еще называют "черный грибок". Мукормикоз - это редкая инфекция, вызванная мукоровой плесенью. Она встречается в почве, растениях, компосте, гнилых фруктах и ​​овощах. У людей "черный грибок" поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие. Мукормикоз особенно опасен для людей с пониженным иммунитетом, сахарным диабетом, раком или ВИЧ/СПИД. Ощий уровень смертности от заболевания - 50%.

В штате Теленгана, Индия, 18-летний студент Шива заболел коронавирусом и 11 дней просидел в самоизоляции на дереве, чтобы не заразить свою семью.