От последствий коронавируса умерло рекордное количество людей

В Индии 17 мая зафиксировали рекордное количество смертей от последствий заболевания коронавирусом.
По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние сутки обнаружили 4329 летальных случаев среди Covid-пациентов.
За сутки в Индии зафиксировали 263 533 больных лиц. Общее количество инфицированных составляет более 25,2 млн. От коронавируса умерли 278 тыс.
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Индия вместе с Бразилией входят в топ наиболее пострадавших стран за время пандемии.
Ранее в Индии зафиксировали у переболевших коронавирусом редкое заболевание мукормикоз, его еще называют "черный грибок". Мукормикоз - это редкая инфекция, вызванная мукоровой плесенью. Она встречается в почве, растениях, компосте, гнилых фруктах и овощах. У людей "черный грибок" поражает носовые пазухи, глаза, мозг и легкие. Мукормикоз особенно опасен для людей с пониженным иммунитетом, сахарным диабетом, раком или ВИЧ/СПИД. Ощий уровень смертности от заболевания - 50%.
#CoronaVirusUpdates:— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 18, 2021
📍#COVID19 India Tracker
(As on 18 May, 2021, 08:00 AM)
➡️Confirmed cases: 2,52,28,996
➡️Recovered: 2,15,96,512 (85.60%)👍
➡️Active cases: 33,53,765 (13.29%)
➡️Deaths: 2,74,390 (1.10%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/pal3avinU2
В штате Теленгана, Индия, 18-летний студент Шива заболел коронавирусом и 11 дней просидел в самоизоляции на дереве, чтобы не заразить свою семью.
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