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четверг, 10 июня 2021 11:46

От ливней обрушилось здание, похоронив более десятка человек

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От ливней обрушилось здание, похоронив более десятка человек
Муссонные дожди в Мумбаи в августе 2020 года. Иллюстративное фото / Getty Images

Трехэтажное здание обрушилось после сильных муссонных дождей в индийском деловом мегаполисе Мумбаи, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек и еще семеро получили ранения.

Десятки спасателей расчищали завалы, чтобы найти жителей, которые, возможно, все еще оказались в ловушке. Об этом пишет Independent.

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Сильные муссонные дожди в течение дня затопили несколько частей города, который является финансовой и развлекательной столицей Индии. Здание рухнуло на другую в трущобах Мумбаи. Жители присоединились к пожарных и полицейских в спасении людей и доставили семерых раненых в больницу.

В Индии в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий, когда сильные дожди ослабляют фундамент плохо построенных домов.

В 2019-м трехэтажное здание обрушилось в холмистой местности в городе Солан после проливных дождей, в результате чего погибли 14 человек. В том же году в Мумбаи обрушилось четырехэтажное здание, в результате чего погибли 10 человек.

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