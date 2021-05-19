От коронавируса в стране за день умерли 50 врачей

Родственники и члены семьи скорбят после того, как получили тело пациента, умершего от Covid-19 в Дели / Getty Images

Во время второй волны пандемии, которая продолжается в Индии, страна уже потеря минимум 270 врачей, которые умерли от Covid-19. 50 из них в один день - в воскресенье, 16 мая.

Президент Индийской медицинской ассоциации, доктор Дж. Джаялал сказал, что большое количество врачей и медиков все еще не вакцинированы. Среди врачей, умерших с января, около 97% не были вакцинированы. Об этом пишет The Independent.

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"По разным причинам, только 66 процентов медиков Индии прошли полную вакцинацию. Индия теряет своих солдат, ведущих войну с вирусом на передовой, и правительство должно относиться к ним, как к мученикам", - говорит доктор Джаялал.

Вторая волна привела к тому, что Индия стала эпицентром Covid-19 в мире. В результате общее количество инфицированных в стране превысило 25,2 млн, а погибших - более 279 тыс. Инфраструктура здравоохранения страны рухнула. Даже такие крупные города, как Нью-Дели и Мумбаи, испытывают острую нехватку кислорода, лекарств, основных медицинских приборов и персонала.

Доктор Джаялал говорит, что зарегистрированы случаи смерти 270 врачей, скорее всего, не отражают реальную картину. Фактическое количество может быть на 20-30% выше.

В Индии около 1,2 млн врачей на 1,366 млрд населения. Количество врачей, предназначенных для лечения Covid-19, значительно меньше. По данным за 2018 год в Дели, который считается лучшим городом для жизни в Индии по показателям здоровья, приходился один врач на 2203 человека. В стране вакцинировано около 40,7 млн человек, а это 3% населения. Первую дозу вакцины получили 184 млн индийцев.