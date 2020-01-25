От китайского коронавируса впервые умер медик

В Китае зафиксировали первый случай смерти медика после заражения коронавируса.
Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началась эпидемия, пишет South China Morning Post.
Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили прошлой неделе.
После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу. Там он умер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае люди боятся выходить на улицу из-за страха заразиться коронавирусом
Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.
В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились. Сейчас специалисты проверяют третьего пациента.
×
Комментарии