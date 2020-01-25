От китайского коронавируса впервые умер медик

Хирург умер в Ухане. Фото: "Фокус"

В Китае зафиксировали первый случай смерти медика после заражения коронавируса.

Инцидент произошел в городе Ухань, с которого и началась эпидемия, пишет South China Morning Post.

Заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили прошлой неделе.

После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу. Там он умер.

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Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились. Сейчас специалисты проверяют третьего пациента.