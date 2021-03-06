От Байдена требуют новых санкций против "Северного потока-2"

В Сенате США требуют новых санкций против "Северного потока-2". Фото: Reuters

Сенатор США Тед Круз будет блокировать утверждение в должности директора ЦРУ Уильяма Бернса пока администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против "Северного потока-2".

Такое заявление Круз сделал выступая в Сенате, передает DW

"Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена введет санкции против кораблей и компаний, которые строят путинский газопровод.

Если администрация Байдена не изменит свое направление, за полгода мы увидим, что этот трубопровод достроен потому, что эта власть бездействовала", - сказал сенатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Німеччині виступили за мораторій на "Північний потік-2"

По данным Круза, в строительстве трубопровода продолжают участвовать около 15 судов.

Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций против России, которые ранее были введены через Украину. В пояснительной записке сказано, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США".