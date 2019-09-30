От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Айсберг называют крупнейшим за последние 50 лет. Фото: World

В Антарктиде сформировался самый большой за последние 50 лет айсберг.

Он весит около 315млрд тонн и имеет площадь 1636 квадратных километров. Об этом сообщает BBC.

Айсберг получил название D28. Он образовался на восточном побережье Антарктики в зоне, что называется Эмери и от которой айсберги откалываются довольно регулярно.

Движение этого огромного куска льда ученые будут тщательно отслеживать, в том числе с помощью спутников, ведь в ближайшем будущем он может создать реальную угрозу для мореходства.

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В Альпах устроили символическую поминальную службу леднику, который растаял в результате глобального потепления. Десятки человек приняли участие в "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль.