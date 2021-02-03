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среда, 03 февраля 2021 04:57

Основатель Amazon уйдет с должности гендиректора

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Основатель Amazon уйдет с должности гендиректора
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon. Фото: Amazon

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в третьем квартале 2021 года.

Вместо него компанию возглавит Энди Ясси, который сейчас руководит Amazon Web Services, сообщается на сайте компании.

В то же время Безос полностью не отойдет от дел, он станет исполнительным директором и сосредоточится на новых продуктах и ​​инициативах компании.

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Основатель Amazon отметил, что считает Ясси выдающимся лидером, которому он доверяет.

"Энди хорошо известен в компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я ему полностью доверяю", - подчеркнул Безос.

Безос основал Amazon в 1994 году и с того момента возглавлял компанию. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов - только за 2020 год они увеличились на 67,5 млрд долларов. По данным Forbes Real-Time, миллиардер регулярно лидирует в рейтинге самых богатых людей мира.

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