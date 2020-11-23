"Оргия в твоем кармане": создали приложение для секса

Создали приложение для секса. Фото: womlady.ru

Британский стартап Killing Kittens создал первую в мире соцсеть для секса.

Приложение запущено в честь 15-летия компания, которая специализируется на организации оргий, сообщает издание Daily Star.

Сервис позволит наслаждаться сексуальными играми дистанционно.

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"Наконец мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных. У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens - первая в мире социальная сеть для секса", - заявила гендеректорка компании Эмма Сейл.

По словам Сейл, разработкой приложения занимались программисты женщины.

"Оргия в твоем кармане" - так описали сервис, который позволяет вступить в сексуальную связь нескольким людям онлайн одновременно.

Каждый новый пользователь проходит модерацию, чтобы общение проходило максимально безопасно. Приложение защищенно от записи экрана и захвата видео.

В поиске в музыкальном приложении Shazam популярной стала песня австралийской исполнительницы Tones And I "Dance Monkey".