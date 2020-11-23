"Оргия в твоем кармане": создали приложение для секса

Британский стартап Killing Kittens создал первую в мире соцсеть для секса.
Приложение запущено в честь 15-летия компания, которая специализируется на организации оргий, сообщает издание Daily Star.
Сервис позволит наслаждаться сексуальными играми дистанционно.
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"Наконец мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных. У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens - первая в мире социальная сеть для секса", - заявила гендеректорка компании Эмма Сейл.
По словам Сейл, разработкой приложения занимались программисты женщины.
"Оргия в твоем кармане" - так описали сервис, который позволяет вступить в сексуальную связь нескольким людям онлайн одновременно.
Каждый новый пользователь проходит модерацию, чтобы общение проходило максимально безопасно. Приложение защищенно от записи экрана и захвата видео.
В поиске в музыкальном приложении Shazam популярной стала песня австралийской исполнительницы Tones And I "Dance Monkey".
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