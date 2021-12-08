Орбан впервые сказал о российско-украинской войне

Раньше Орбан называл войну "конфликтом". Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые сказал о войне между Украиной и Россией.

Написал так в прощальном письме бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, передает "Зеркало недели".

"Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали за началом трагической для Европы российско-украинской войны", - говорится в обращении.

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Премьер впервые использовал термин "российско-украинская война". В Венгрии войну чаще называют "конфликтом".

РФ с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого опрокидывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, опубликованные международным информагентством Bloomberg 25 ноября.