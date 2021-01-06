Опубликовали впечатляющие фото Марса

Автоматический зонд NASA сделал с орбиты очередную серию фото поверхности Марса.
Снимки опубликовали в каталоге HiRISE.
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Фотографии сделаны камерой, которая позволяет с высоты 300 км различить на планете детали поверхности размером до 30 см.
Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвень-1" достигнет орбиты Красной планеты в феврале. По данным Китайского национального космического управления, "Тяньвень-1" одолел уже более 400 млн км. По плану, на орбиту Марса выйдет в следующем месяце.
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