Опубликовали видео "репетиции" нападения России на Украину

После этих учений стало ясно, что Россия нападет. Фото: Антон Геращенко

Опубликовали видео с военных учений, которые Россия устроила в сентябре 2021 года.

Об этом пишет советник министра МВД Антон Геращенко в Telegram.

"Вашему вниманию видео с огромных учений организованных в РФ в сентябре 2021 года. На них Путин и его сообщники наблюдают за военной игрой, в которой принимают участие 20 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники. Сейчас вся эта техника сжигается и уничтожается в Украине нашими героями, а солдаты становятся удобрениями. Этакая репетиция вторжения в Украину. Именно так Путин его себе и представлял", - пишет он.

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После этих учений спецслужбы США поняли, что РФ готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.