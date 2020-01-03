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пятница, 03 января 2020 09:29

Опубликовали полные версии документов о задержании помощи Украине

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Опубликовали полные версии документов о задержании помощи Украине
В США считают, что Трамп незаконно задержал помощь. Фото: Укринформ

На сайте Just Security опубликовали неотредактированные электронные письма, касающиеся решения президента США Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что эти документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате об импичменте президента Трампа, сообщает NBC News.

"Эти письма еще раз показывают беспокойство чиновников администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", – сказал Шумер.

Оригиналы документов показывают, что 30 августа после встречи с Трампом заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет четкое указание от президента задержать помощь.

Письма показывают напряжение между Белым домом и Пентагоном. Помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Шумер призвал экс-чиновников администрации Трампа дать в Сенате соответствующие показания под присягой.

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Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что электронные письма опровергают любые утверждения о том, что президент США приказал приостановить военную помощь по законной причине.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Белый дом за то, что там не обнародовали письма во время рассмотрения дела об импичменте.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе рассмотрения дела об импичменте и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

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03
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