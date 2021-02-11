Опубликовали новое видео штурма Капитолия

Вице-президент США Майк Пенс находился в нескольких сотен футов от толпы. Фото: Скриншот с видео

В США опубликовали новые видеозаписи штурма Капитолия во время событий 6 января 2021.

Видео предоставили уполномоченные по вопросам импичмента от Демократической партии, сообщает BBC.

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На одном из опубликованных видеозаписях видно, как вице-президент США Майк Пенс находился в нескольких сотен футов от толпы, когда его отвели в безопасное место.

Сенаторам Митту Ромни и Чаку Шумеру пришлось развернуться во время эвакуации и пойти другим коридором, чтобы избежать встречи с толпой.

В сети появилось до сих пор неизвестно видео штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа. На кадрах видно, что нападавшие разбивали окна и пробирались в здание.