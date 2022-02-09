Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19

Украина – на 18-м месте по количеству диагностированных случаев коронавируса в мире 7 февраля. Фото: pixabay.com

7 февраля в мире диагностировали 1 825 861 новый случай заболевания коронавирусом.

Больше обнаружили в Германии, Соединенных Штатах Америки, Бразилии. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В Германии зафиксировали более 212 тыс. больных Covid-19, в США – более 179 тыс., в Бразилии – более 171 тыс. человек.

Далее по количеству заболевших в рейтинге следуют Россия и Турция. Украина – на 18-м месте.

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Больше всего за сутки коронавирус убил больных в США – 2777, Индии – 1230, Бразилии - 1174. Всего в мире за сутки от недуга умерли 11 785 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Италия, По суточной смертности от коронавируса - Россия, Италия, Испания. Украина – на шестом месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 320 844 662 человека. Умерли 5 782 095 человек.

7 февраля в Украине зафиксировали 34 353 новых случая Covid-19. Это на 10 975 больше, чем в позапрошлые сутки. Госпитализировали 2168 заболевших. Умерли 255 человек, выздоровели 15 193.