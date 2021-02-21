Оппозиция потеряла улицы - Тихановская

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция продолжит акции весной. Фото: Reuters

Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция потеряла улицы.

Белорусская оппозиция сейчас пытается улучшить свою организацию. Уличные протесты могут продолжиться весной, сказала Тихановская в интервью изданию Le Temps.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила она.

В Беларуси сейчас пытаюся связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

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"Наша стратегия заключается в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - отметила Тихановская .

Американский журнал TIME представил уже третий список TIME 100 Next - список лидеров, "которые формируют будущее" в своих сферах деятельности. Одним из них стала экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, говорится на страницах журнала.