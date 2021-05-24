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понедельник, 24 мая 2021 03:07

Оползень накрыл китайскую провинцию во время марафона: есть погибшие

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Оползень накрыл китайскую провинцию во время марафона: есть погибшие
На северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. Фото: Reuters

На северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате участников пришлось эвакуировать, 21 человек погиб из-за непогоды.

Об этом сообщает Reuters. Забег на 100 км начался в субботу в живописной местности на излучине Желтой реки, известной своими отвесными скалами и каменными колоннами. Маршрут пролегает через каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Гонка началась в 9:00 утра. Участники были одеты в футболки и шорты. Около полудня на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураганы, которые привели к резкому падению температуры до 6 градусов.

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Оползень, последовавший из-за суровой погоды, также затруднил спасательные работы, заявили официальные лица из Байиня, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина. Всего в гонке приняли участие 172 человека. К воскресенью 151 участник был признан невредимым. Последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 утра в воскресенье. В результате число погибших от непогоды достигло 21.

После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение. От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли.

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