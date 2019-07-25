"Они делают это и сейчас" - спецпрокурор США о вмешательстве России в американские выборы

Спецпрокурор США говорит о вмешательстве России в американские выборы 2016-го. Фото: eadaily.com

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016-го неоднократно.

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании", - сказал он выступая на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, сообщает Радио Свобода.

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Следующие президетськи выборы в США запланированы на 2020 год.

Ранее спецпрокурор заявил, что президенту США Дональда Трампа можно будет обвинить в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год. В ней предусмотрены дополнительные санкции против России. Причиной стало российское вмешательство в американские выборы президента.