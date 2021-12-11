"Он напоил меня чаем": Кикабидзе навестил Саакашвили в больнице

Михеила Саакашвили в больнице посетил Вахтанг Кикабидзе. Фото: facebook.com/Вахтанг Кикабидзе

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе посетил экс-президента страны Михеила Саакашвили в военном госпитале города Гори.

Об этом сообщили "Новости-Грузия" . Когда именно артист посетил политика, не уточнили.

"Михеилу Саакашвили нехорошо, здесь вопросы лишние, все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное", - сказал Кикабидзе после визита к политику.

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Добавил, что рассказал Саакашвили о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Я сказал Зеленскому: "Он твой гражданин, и вы должны его увезти, иначе его убьют". Тот ответил, что начнет сегодня звонить. После этого в Грузию прибыл народный защитник Украины, а после адвокат", - сказал Кикабидзе.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили был переведен в военный госпиталь из тюремной больницы после 50-дневной голодовки. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под надзором врачей разного профиля.