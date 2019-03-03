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воскресенье, 03 марта 2019 14:33

"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну

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&quot;Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность&quot; - сын жертвы &quot;Новачка&quot; написал Путіну
Сын жертвы "Новичка" написал письмо Путину. Фото: mirror.co.uk.

Сын Дон Стерджесс, женщины, погибшей в результате действия нервно-паралитического вещества "Новичок" обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Он попросил выдать правоохранительным органам Великобритании двух россиян, подозреваемых в отравлении для допроса, передает Mirror.

"По мнению британской полиции, по крайней мере двое гражданин России ответственные за ее смерть. Но, похоже, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам с просьбой позволить нашим офицерам допросить этих людей", - написал Эван Хоуп.

Парень отмечает, что своим письмом он хочет добиться справедливого наказания.

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"Путин должен сдать этих убийц, чтобы моя семья наконец смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность ... Все, чего мы хотим - справедливости. Он должен быть в состоянии понять это", - заявил сын погибшей Дон Стерджесс.

4 марта 2018-го в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери доставили 66-летнего экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипача вместе с дочерью. Впоследствии выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" эпохи холодной войны.

30 июня в соседнем городе Эймсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. Они также отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованную нервно-паралитическое вещество разработали в Советский Союз в Москве обвинения отвергают. В сентябре британские прокуроры назвали имена двух россиян, считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига). Они сотрудники ГРУ РФ.

Лишь через год после отравления удалось очистить Солсбери от "Новичка".

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Дата
03
марта

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