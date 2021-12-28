Omicron проявляется кожной сыпью

Основным признаком заражения штаммом Omicron является кожная сыпь.
Об этом сообщает Daily Express.
К такому выводу пришли медики и ученые, наблюдавшие и анализировавшие симптомы Covid-19.
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"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - сказано в статье.
Сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.
К признакам инфицирования Omicron, которые ранее были озвучены медиками, относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Предыдущие исследования показали, что Omicron оказывается менее опасным, чем волна Delta, у больных на 40 – 70% меньше шансов попасть в больницы, а люди зараженые этим штаммом на 15 – 20% реже нуждаются в госпитализации.
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