Олимпиада в Токио состоится, несмотря на коронавирус

Олимпиаду перенесли на лето 2021 года. Фото: скрин с видео vimeo.com

Олимпийские игры в Токио пройдут в назначенное время, несмотря на пандемию Covid-19.

Олимпиаду перенесли на лето 2021, сообщает Deutsche Welle.

Об этом договорились глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Йосихиде Суга 16 ноября.

"Вместе мы сможем сделать эти Олимпийские игры и Олимпийский огонь светом в конце тоннеля", - сказал Бах.

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Йосихиде Суга надеется, что Олимпийские игры станут доказательством того, что "человечество победило вирус". По словам главы олимпийского комитета, праздник станет символом солидарности.

МОК планирует помочь обеспечить вакциной от Covid-19 спортсменов и гостей Олимпиады.

В марте Олимпиаду-2020 перенесли на лето 2021-го. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.